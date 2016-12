AEMEAD presenta plan de seguridad para el fin de semana de despedida de año

La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres presentó su plan de seguridad para el fin de semana de despedida de año.

El director ejecutivo de la agencia, Ángel A. Crespo Ortiz indicó que durante esos días el Centro Conjunto de Comunicaciones y las 12 oficinas de zona continuarán operaciones las 24 horas. Las zonas se mantendrán en comunicación directa con las Comandancias de la Policía, Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias, Cuerpo de Emergencias Medicas y los Bomberos.

Crespo Ortiz añadió que los Coordinadores de Búsqueda y Rescate, junto a los Directores de Zona, se mantendrán monitoreando las condiciones del tiempo y permanecerán en alerta, ante cualquier emergencia o eventualidad que requiera respuesta inmediata.

Por otra parte, el funcionario destacó que estarán monitoreando la noche del 31 de diciembre, para atender situaciones de accidente de automóvil, derrumbes, entre otros. “Nuestras oficinas continuarán sus funciones a través de todo Puerto Rico y nuestra oficina central el Centro de Comunicaciones se mantendrá operando como de costumbre”, indico el funcionario.

Para cualquier duda o pregunta pueden comunicarse al 787-724-0124 ó conectarse a la pagina de Facebook de AEMEAD, (agencia estatal manejo de emergencias y adm. Desastres) y en Twitter, (aemead1).

Por otra parte, el también jefe del Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a la ciudadanía que ajuste su plan familiar en las actividades navideñas haciendo consciencia sobre la peligrosidad en el uso de la pirotecnia. “La pirotecnia que se vende legalmente es bien peligrosa y la pirotecnia que se vende ilegalmente es extremadamente peligrosa. Por lo tanto, ambas tienen riesgo a la vida y propiedad. Una estrellita que se vende legalmente aquí si se pega a la piel de un niño puede ocasionar quemaduras de segundo y tercer grado. Además, genera entre mil y mil doscientos grados Fahrenheit; y cerca del ojo de una persona puede provocar quemaduras en la retina y dejarlo ciego”.

Crespo indicó que la ley define la pirotecnia como “artificios”, los cuales se pueden vender legalmente. Existe la pirotecnia de base terrestre que no tiene carga explosiva. En su recuadro de seguridad utiliza la palabra “Emit”. Los que se venden ilegalmente son los que tienen en su etiqueta la palabra “Shot”. Ambos son peligrosos.

Destacó que en este año más de treinta personas fueron atendidas en el Centro Médico de Río Piedras debido a quemaduras o distintos tipos de lesiones provocadas por el uso de pirotecnia. “Es un tema que me conmueve muchísimo, ya que he visto niños y adultos con quemaduras. En especial, recuerdo el caso de un caballero que perdió la mano por culpa precisamente de la pirotecnia. Por tal motivo, nuestro llamado es que no debemos jugar con este producto y vamos a despedir el año con seguridad. De esta manera evitamos una desgracia durante esta bonita temporada del año”.

Crespo Ortiz pidió a la ciudadanía que celebremos en familia esta época tan especial, que reflexionemos sobre el significado de estas fiestas y que ninguna vida se empañe debido a las balas al aire.

