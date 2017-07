AEE defiende a AES, advierte sobre “aumento de la luz”

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos Rodríguez, defendió el viernes la gestión de la cogeneradora de la AES en la isla y advirtió que su ausencia incrementaría los costos de producción de energía por 362 millones de dólares anuales.

“Esto que representaría en un aumento de 2.5 centavos por kilovatio-hora en la factura que pagan los clientes de la corporación pública. AES es el productor de energía más económico de la flota conectada a la Autoridad. Su ausencia nos obligaría a utilizar unidades diésel para reemplazar gran parte de su generación, lo que encarecería en un 15 por ciento el costo de la electricidad para todos nuestros clientes. Esto no incluye los gastos asociados a los potenciales apagones que causaría la salida de esta cogeneradora”, indicó Ramos Rodríguez en declaraciones escritas.

En ese sentido, explicó que la salida de AES también crearía una supuesta inestabilidad en el sistema eléctrico de la AEE y reiteró que aumentaría el “riesgo de apagones e interrupciones”, puesto que se trata de uno de los cogeneradores base más grande del sistema de generación en la Isla.

Además, “distorsionaría” todo el programa de mantenimiento del resto de las unidades de la corporación pública, ya que se requeriría el uso excesivo de unidades de baja eficiencia que operan con diésel, que es el combustible más caro.

En cuanto a las emisiones al aire, el Director de la AEE dijo que AES es una de las generatrices más limpias en Estados Unidos y Puerto Rico.

“AES es una de las pocas plantas establecidas en la Isla que cumple con los estándares ambientales de la Agencia Federal de Protección Ambiental. No utilizarla requerirá el uso de otras centrales que no cumplen con esos estándares, lo que producirá más emisiones al aire y multas adicionales por parte de esa agencia federal”, sentenció.

En una defensa a ultranza de la empresa privada afirmó que “AES invierte cientos de millones de dólares en nuestra economía y crea empleos especializados bien remunerados a ingenieros y técnicos puertorriqueños. También genera energía limpia, confiable y económica para beneficio del pueblo y de la economía local. Todo en total cumplimiento con las leyes y reglamentos ambientales, tanto estatales como federales. En este momento de restructuración fiscal y organizacional de la Autoridad, contamos con el compromiso, la colaboración y el excelente servicio de AES”.

“MALO” PROHIBIR LA CENIZA, SEGÚN EL DDEC

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel A. Laboy Rivera, advirtió por su parte que la prohibición del uso beneficioso de cenizas en Puerto Rico tendrá un “impacto devastador para varios sectores de la economía”.

De acuerdo con Laboy Rivera, prohibir los usos beneficiosos definidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) del residuo de combustión de carbón, que es un material no peligroso según la propia EPA, “provocaría un incremento en los costos de energía eléctrica y de la disposición de desperdicios líquidos al sector de manufactura de alta tecnología y ciencias vivas, una industria muy importante para Puerto Rico y que representa un 22% de la economía ($23,000 millones y 18,000 empleos directos). La industria farmacéutica sufriría este efecto y haría la isla menos competitiva para retener esos empleos”.

También, Laboy Rivera señaló que tal prohibición impactaría la industria del cemento y de construcción en Puerto Rico. “En la isla se importan residuos de cenizas para la confección de mezclas especiales para la construcción de carreteras, autopistas y otros proyectos relacionados”, explicó.

En el 2016, cerca de 7,000 toneladas de cenizas se importaron para la producción de cemento en Puerto Rico, y el consumo llegó a ser cerca de 100,000 toneladas en el 2006. Estos usos son clasificados como no peligrosos a la salud y al ambiente por lo que cuentan con las autorizaciones federales y locales, según el comunicado de la agencia.

De paso, el también director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés) explicó que estos residuos de combustión son útiles en otras aplicaciones de valor comercial a nivel global, como la manufactura de materiales de construcción.

“Cumpliendo con la política pública del gobernador Ricardo Rosselló, hemos realizado esfuerzos para establecer una empresa en Puerto Rico para que utilice las cenizas de Applied Energy Systems (AES) para estos propósitos. La empresa Verde Panel Inc. está en proceso de establecer sus operaciones en Puerto Rico para la manufactura de paneles de construcción, producidos con residuos de combustión de la empresa AES”, indicó Laboy Rivera.

El secretario del DDEC, mencionó “que estos paneles se exportarán a mercados globales para la construcción de hogares de bajo costo. Verde Panel, también exportará estos paneles al mercado estadounidense para aplicarse en la amortiguación de ruido en aeropuertos y autopistas. El proyecto representa la creación de más de 100 empleos y una inversión de $10 millones en Puerto Rico. Con este proyecto podremos cumplir en poco tiempo con la nueva política para exportar fuera de la isla todas las cenizas que produce la planta AES, aunque no sean perjudiciales al ambiente y la salud”, expresó.

AES SEGUIRÁ RELLENANDO VERTEDEROS

Además, el jefe de Desarrollo Económico expresó que esta nueva política evitará el cierre de AES. “La Administración de García Padilla realizó cambios al contrato de AES para permitir el depósito en la isla de todo tipo de las cenizas que produce AES. Con la Ley 40-2017 firmada por el gobernador, las cenizas livianas están prohibidas. Dichas cenizas, conocidas como “fly ash” son las que podrían trasladarse a comunidades”, apuntó.

Entretanto Manuel Mata, Presidente de AES Puerto Rico LP (AESPR), sostuvo que lamenta los incidentes protagonizados por aquellos que a pesar de todos los informes de salud, informes científicos, decisiones de los tribunales locales y federales y la propia ley vigente firmada por el Gobernador y discutida en ambas cámaras legislativas, siguen intentando impedir el acceso de los subproductos de la combustión del carbón a los vertederos.

“Las aplicaciones y usos beneficiosos de los agregados de la combustión del carbón están perfectamente señalados y aprobados en la legislación actual, así como recomendados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA)” mencionó la empresa mediante un comunicado.

AES sostuvo que mantendrá el suministro del agregado manufacturado a los vertederos de Peñuelas y continuará dando apoyo a la industria de la manufactura con la solidificación de sus desperdicios líquidos.

COMUNIDADES MANTIENEN LUCHA

Luego de que la Policía de Puerto Rico permitiera el paso de camiones con cenizas de carbón hacia el vertedero de EC Waste, las comunidades peñolanas denunciaron que tal disposición es ilegal. En un estudio realizado por la EPA en diciembre del 2012, titulado “Leaching Behavior of “AGREMAX” Collected from a Coal-Fired Power Plant in Puerto Rico”, se describe el “Agremax” como una combinación hidratada de 80% “fly ash” y 20% “bottom ash”.

Según la interpretación que el gobierno le ha dado a la controversial Ley 40, está prohibido el depósito del “fly ash” en los vertederos. También se presentó una querella ante la Junta de Calidad Ambiental y un injunction en el Tribunal de Ponce.

“Hemos recibido llamadas de senadores y representantes arrepentidos de haber favorecido el proyecto del Senado 81 enmendado. Hay que aclarar que la comunidad realizó múltiples gestiones para comunicarse con todos los senadores y representantes y llevarles la información sobre la peligrosidad de las cenizas de carbón previo a la votación del proyecto que buscaba prohibir el depósito y uso de cenizas en Puerto Rico. Algunos legisladores decidieron cerrar filas con su partido, mientras otros escucharon y apoyaron el reclamo del pueblo. Le hacemos un llamado a estos legisladores arrepentidos y a aquellos que aún no se han manifestado para que apoyen el Proyecto del Senado 600 que busca revertir la Ley 40, y así reivindicarse ante el país” dijo Víctor Alvarado, portavoz de Diálogo Ambiental.

Aludió además que hay una contradicción entre las agencias del gobierno sobre la peligrosidad de la ceniza. Señaló que en la ponencia que presentara el secretario del Departamento de Salud, Dr. Rafael Rodríguez Mercado, ante la Comisión de Salud Ambiental del Senado que evaluaba en aquel entonces los proyectos para prohibir el depósito de las cenizas en Puerto Rico, este aseguró que las cenizas de carbón contienen elementos tóxicos y que el almacenamiento y disposición de los mismos puede amenazar la salud humana.

Al compartir la data epidemiológica que tiene el Departamento de Salud, el Dr. Rodríguez Mercado explicó que desde el punto de vista médico “existe abundante evidencia de los efectos causados por una exposición indiscriminada a los contaminantes del carbono. Está aceptado el hecho de que los residuos de la combustión del carbón en su forma de ceniza tienen efectos detrimentales para enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedades respiratorias (asma, enfermedad obstructiva del pulmón) y accidentes cerebro-vasculares”.

El titular de Salud expresó que las cenizas de carbón sí son tóxicas. “Por otro lado, los elementos tóxicos presentes en las cenizas volantes, además de entrar directamente por inhalación o infusión a través de la piel, pueden ser absorbidos por el cuerpo humano por procesos naturales”, manifestó Rodríguez Mercado. “Esta contundente evidencia contradice a la Lcda. Tania Vázquez Rivera, presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), quien declaró a un medio de comunicación de la capital que empleados de su agencia evalúan con mucha seriedad los resultados de dos métodos analíticos de lixiviación y que estos determinan que las cenizas no son peligrosas” expresó Alvarado.

“Estos científicos boricuas han concluido una y otra vez, estudio tras estudio, que estos residuos de la combustión de carbón no son peligrosos, y están dispuestos a explicar cada uno de los datos y conclusiones científicas en cualquier foro científico, con profesionales certificados y que tengan data científica empírica certificada,” comentó Vázquez Rivera.

