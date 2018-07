Activistas Contra las Cenizas de Carbón denuncian brutalidad policial

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Los grupos que se oponen al almacenamiento y depósito de cenizas de carbón en Guayama y Peñuelas, respectivamente, denunciaron durante su ponencia ante Vistas Públicas Reforma de la Policía de Puerto Rico, que fueron intimidados y perseguidos políticamente por la Policía de Puerto Rico, por realizar manifestaciones en contra de la planta y el vertedero.

En la ponencia presentada por Yanina Moreno, en representación de las comunidades en Peñuelas y Guayama., manifestaron al juez Guspavo Gelpí, del tribunal federal del Distrito de San Juan, haber sido víctimas de brutalidad policial.

“A cinco años de llegar al acuerdo y cerca de siete años de que el Departamento de Justicia de EU presentara el informe sobre la investigación a la Policía de Puerto Rico sobre prácticas de violaciones de derechos civiles, las comunidades de Peñuelas podemos testificar que ese patrón continúa y hemos sido víctimas de la Policía de Puerto Rico”, expresó Moreno

La dirigente ambientalista enumeró las violaciones de derechos civiles que ha incurrido la policía en los manifestantes.

Denunció el uso de fuerza excesiva– varios policías incurrieron en agresiones físicas a manifestantes durante las protestas desde el 2015.

“Querellas no atendidas ni procesadas – al momento de presentar querellas, los agentes no querían atenderlas, ni tomaban notas y las mismas no fueron procesadas. Privación a la libertad de movimiento. Restricción al disfrute de la propiedad privada, entiéndase a la entrada y salida de nuestros hogares. Restricción a la libertad de expresión. Ausencia de identificación de la policía. Serios problemas de comunicación con la comunidad”, denunció Moreno.

También denunció trato discriminatorio en cuanto a la protección de las leyes – la policía escoltaba a los camioneros y permitían que estos violaran la ley, mientras que perseguían y encausaban a los ciudadanos que buscábamos defender nuestras vidas.

“Varios arrestos selectivos sin razón justificadas – al punto de arrestar a un caballero de edad avanzada que transitaba por la carretera número 2 en dirección de Ponce a Peñuelas, a la altura del Sector El Tuque en Ponce, justo en el momento en que pasaban los camiones de cenizas por esa área. Policías que escoltaban los camiones le ordenaron moverse al paseo para dar paso a los camiones y le amenazaron con arrestarlo. El caballero tuvo que ser llevado a una institución hospitalaria para recibir atención médica, donde fue custodiado por agentes de la policía sin razón justificada”, expresó Moreno.

La ambientalista también denunció el uso de gases lacrimógenos contra la comunidad del barrio Tallaboa Encarnación.

Moreno narró que “la mañana del 3 de agosto de 2017 entre las 8:00 y 8:30 de la mañana, minutos después de haber llegado a mi trabajo, recibo la llamada de mi hija, quien estaba en el barrio. Tallaboa Encarnación. Mi hija no podía hablar, llamo solo para dejar la línea telefónica abierta y que yo pudiera escuchar lo que estaba pasando. Escuchaba gritos, personas desesperadas, como corriendo y disparos. Ante la impotencia y sin saber que estaba ocurriendo, entre a las redes sociales y es cuando veo las publicaciones de algunas personas que transitaban o estaban cerca del lugar y me doy cuenta que eran agentes de la Policía de Puerto Rico que había ocupado el sitio y disparaban a mansalva los cartuchos de gases lacrimógenos desde la carretera número #2 en dirección a nuestra comunidad”.

“Los cartuchos fueron disparados directamente hacia las casas de vecinos que ubican en la calle marginal del barrio Tallaboa Encarnación. Algunos de los cartuchos cayeron a pies de mis familiares”, continuó narrando.

“Si para mí fue una situación terrible, desesperante, imaginen como fue para mis familiares, amigos y vecinos que recibieron esos gases directo a sus cuerpos y sus hogares. Algunos de ellos, llegaron a sentir que eran los últimos momentos de sus vidas. Personas asmáticas, personas de edad avanzada, niños, personas con condiciones de salud delicada y de afección pulmonar fueron víctimas de la policía de Puerto Rico”, explicó.

Denunció que la Policía no dio aviso alguno para que las personas vulnerables se retiraran del lugar.

Algunos no pudieron ni refugiarse en sus hogares, ya que algunos de los cartuchos cayeron en sus marquesinas o patios, inundando sus casas de los gases lacrimógenos, explicó Moreno.

“Recibí el testimonio de vecinos que tuvieron que darle auxilio a sus mascotas que también se afectaron con la situación”, precisó ante Gelpí y el Monitor Federal, Arnaldo Claudio, en la continuación de las vistas sobre la reforma policial.

