Activa la Casa del Poeta

Noche de poesía urbana. Con la poesía “urbana” de Charlie Bladez y el Ejército del Verso, continuaron las actividades culturales este fin de semana en la Casa del Poeta Luis Palés Matos, de Guayama.

La tarima se bañó de versos desde una perspectiva urbana y juvenil en la que se fusionó la palabra, la percusión y las cuerdas, así como la combinación de voces finas con gruesas, para atrapar una concurrencia variada que se contagió con los ritmos urbanos y folclóricos entrelazados magistralmente, para celebrar Marzo, el mes de la herencia africana.

“Esto está a otro nivel muy bueno escuchar poetas que como juglares hablan del hoy”, comentó la administradora de la Casa del Poeta, Nora Soto, quien como gestora cultural sabe apreciar los trabajos de las juventudes, ya que en su sangre transita un raudal de energía viva.

Soto, relató también la visita de estudiantes de Río Grande, a la Casa del Poeta, como parte del Mes de la Herencia Africana, para conocer más sobre la aportación de los poetas afro descendientes y el tema en la poesía puertorriqueña.

“Mira que interesante. La bibliotecaria de la escuela vino una vez a un intercambio de bomberos. Quedo súper impresionada y llevo la noticia a la escuela. Marzo es el mes de la Herencia Africana y la maestra de historia motivó a los niños a conocer poetas que escribieran poesía negrista, que comparan la poesía de cada uno y de paso que se aprendieran algunos poemas”, relató entusiasmada.

“El día llegó y recibimos a los niños llenos de emoción. Con nosotros estuvo la Poeta Marcia Capo de Guayama quien les habló de Pales desde la experiencia de su papá, (quien lo conoció personalmente). Las poetas Hilda Famania, de Salinas, Nohemi Cotto, de Arroyo , la Dra. Vilma Nieves y la Poeta Carmen González, así como el poeta cantautor Eduardo Cruz, estos tres de Guayama, fueron explicándoles cada sala”, explicó Soto.

La gestora cultural preciso que “los niños y sus acompañantes escucharon cada detalle, hicieron preguntas y mostraron un respeto por el lugar que nos dejó encantados”.

La fiesta continuó con el Colectivo UMOJA dirigidos por su fundadora, Julie Laporte, quienes interpretaron varias piezas que fueron bailadas por Judith Sánchez.

A la fiesta se unieron los declamadores Kike Félix y Ángel Méndez, quienes interpretaron poemas de Fortunato Vizcarrondo y Luis Pales Matos.

“Lo que me hizo que se me formara un taco en la garganta fue cuando la maestra me dijo que los niños tenían poemas para declamar. Y para mi sorpresa declamaron mi poesía”, relató emocionada.

