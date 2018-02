Academia Pediátrica de Estados Unidos recomienda comunicación efectiva con niños en casos de emergencia

EL REGIONAL

La Academia Estadounidense de Pediatría, recomendó a los padres a comunicarse efectivamente con sus hijos en casos de emergencias como la ocurrida esta semana en el estado de Florida.

Después de un desastre, los padres y otros adultos luchan con lo que deben decir y compartir con los niños y lo que no deben decir o compartir con ellos.

La Academia alentó a los padres, maestros, proveedores de cuidado infantil y otras personas que trabajan estrechamente con los niños a filtrar la información sobre la crisis y presentarla de manera tal que su hijo pueda acomodarse, ajustarse y sobrellevarla.

De acuerdo con un comunicado de la Academia, no importa la edad o la etapa de desarrollo del niño, los padres pueden comenzar preguntándole qué es lo que ya escucharon. La mayoría de los niños habrán escuchado algo, sin importar la edad que tengan. Después de preguntarles qué han escuchado, pregunte qué preguntas tienen.

Los niños mayores, adolescentes y adultos jóvenes pueden hacer más preguntas y pueden solicitar y beneficiarse más de la información adicional. Pero sin importar la edad del niño, es mejor mantener el diálogo directo y directo.

En general, es mejor compartir información básica con niños, no detalles gráficos, o detalles innecesarios sobre circunstancias trágicas. Tanto los niños como los adultos quieren comprender lo suficiente para saber lo que está pasando. La información gráfica y las imágenes deben ser evitadas.

Mantenga a los niños pequeños alejados de imágenes gráficas repetitivas y sonidos que puedan aparecer en la televisión, la radio, las redes sociales, las computadoras, etc.

Con niños mayores, si desea que vean las noticias, grábelo con anticipación. Eso le permite obtener una vista previa y evaluar su contenido antes de sentarse con ellos para verlo. Luego, cuando lo vea con ellos, puede detenerse, hacer una pausa y conversar cuando lo necesite.

Generalmente, los niños seguirán buenos consejos, pero debe darles cierta libertad para tomar decisiones sobre para qué están preparados. Puede impedirles ver el periódico que llega a la puerta, por ejemplo, pero no el que está en el puesto de periódicos. Hoy en día, la mayoría de los niños mayores tendrán acceso a las noticias e imágenes gráficas a través de las redes sociales y otras aplicaciones directamente desde su teléfono celular. Debe estar al tanto de lo que sucede y tomar medidas con anticipación para hablar con los niños sobre lo que podrían escuchar o ver.

La realidad es que incluso los niños de hasta 4 años escucharán acerca de los principales eventos de crisis. Lo mejor es que lo escuchen de un padre o cuidador, a diferencia de otro niño o en los medios.

Incluso el niño más pequeño necesita información precisa, pero no quiere ser demasiado vago. Simplemente decir: “Algo sucedió en un pueblo lejano y algunas personas resultaron heridas”, no le dice al niño lo suficiente sobre lo que sucedió. Es posible que el niño no comprenda por qué es tan diferente de las personas que se lastiman todos los días y por qué se dice tanto sobre él. El mensaje subyacente que debe transmitir un padre es: “Está bien si estas cosas te molestan”. Estamos aquí para apoyarnos unos a otros”.

Después de preguntarle a su hijo qué escucharon y si tienen preguntas sobre lo que ocurrió durante un tiroteo escolar, un bombardeo comunitario, un desastre natural o incluso un desastre en un país internacional.

Un padre puede hacer un seguimiento según sea necesario en función de las reacciones y preguntas del niño.

Los padres que tienen un hijo con una capacidad diferenciada o retraso en el desarrollo deben adaptar sus respuestas al nivel de desarrollo o habilidades de su hijo, en lugar de su edad física. Si tiene un hijo adolescente cuyo nivel de funcionamiento intelectual es más similar al de un niño de 7 años, por ejemplo, adapte su respuesta a su nivel de desarrollo. Comience dando menos información. Proporcione detalles o información de la manera más adecuada y clara que pueda.

Lo que es útil para un niño autista puede ser diferente. Por ejemplo, el niño puede encontrar menos consuelo en abrazar que otros niños. Los padres deben intentar algo más que calme y consuele a su hijo en otras ocasiones.

