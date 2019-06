Abre puertas en la NASA

Reinaldo Millán

Al cumplir su tercer mes en la clínica de salud ocupacional de la Agencia Espacial y Aeronáutica de Estados Unidos (NASA por sus siglas en inglés), la corozaleña Edmarie Rodríguez Medina no puede estar más agradecida.

Y es que se la primera puertorriqueña en trabajar en esa clínica es un logro que aprecia y sabe que puede pavimentar el camino para otros puertorriqueños.

“Es un logro que ha emocionado a mi familia, y yo digo que esto es un sueño, ya llevo tres meses, y cada día es como si fuera mi primer día de trabajo”, relató Rodríguez Medina, sobre su experiencia.

“No me lo creo, en este tiempo he hecho cosas que no pensaba como estar en un lanzamiento y eso fue espectacular”, indicó sobre el momento en el que estuvo presente desde las instalaciones de la NASA del lanzamiento de una nave, algo que había visto por televisión pero que en esta ocasión ella estaba entre los presentes.

Desde la clínica, Rodríguez Medina tiene la oportunidad de trabajar con diversos empleados de la NASA, incluyendo los del servicio aeroespacial, por lo que la experiencia que está adquiriendo le ha brindado grandes satisfacciones.

De hecho, en la NASA hay más puertorriqueños, especialmente ingenieros graduados del Colegio de Mayagüez, pero en su rama es pionera en la clínica de esa agencia.

“A una se le ponen la piel de color de gallina, estar allí a tres millas, y a los 30 segundos sentir la vibración es algo especial”, explicó la profesional de la salud graduada de la Inter de Barranquitas.

Rodríguez Medina, dijo que se está disfrutando su momento, y espera que otros profesionales de Puerto Rico en el campo de la medicina y la salud puedan trabajar en el futuro en esa agencia.

“Es un sueño, todos los días es algo nuevo, no tengo ni palabras para poder explicar, es una emoción saber que están en la NASA y hacer esos procedimientos s todos los profesionales que trabajan aquí es algo muy bonito”, indicó al señalar que también ha sido incluida en el grupo de conferenciantes que van a escuelas y centros educativos.

