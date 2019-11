Abogan por conexiones electrónicas gratuitas para baterías de carros electrónicos de impedidos

Reinaldo Millán

Felipe García tiene 61 años, y desde hace un lustro y medio, al sufrir una caída que le pilló varios discos en la espalda, utiliza una silla de ruedas.

García ha acudido a varios lugares, entre ellos la Casa Alcaldía de Guayama, a conectar su silla para recargar la batería, porque se descarga ante las cuestas que tiene que tomar para poder integrarse a la sociedad guayanesa, y no deprimirse solitariamente en un rincón de su hogar.

“La gente no respeta a las personas impedidas ni a los que utilizamos sillas de ruedas, y muchas veces enfrentamos muchos obstáculos”, manifestó al denunciar que se le impidió recargar la batería de su silla de ruedas electrónica.

“No me dejaron, el que me atendió dijo que eso no se permite en la Casa Alcaldía, que eso no está permitido y no pude recargar la batería”, detalló.

García urgió al municipio establecer un lugar para recargar las baterías, ya que en la plaza de recreo tampoco hay receptáculos para esa gestión.

El hombre de unas 240 libras señaló que su silla cuenta con dos baterías pequeñas, que requieren unas dos horas para la recarga.

Abogó también porque la Oficina de la defensoría de Personas con Impedimentos, amplíe sus servicios y la Legislatura apruebe medidas que pongan a las personas en sillas de ruedas en la misma condición que quienes carecen de un transporte especial como el suyo.

La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, establecida por la ley 238 de 31 de agosto de 2004, dispone que a las personas que estén bajo esa condición, deben recibir atención médica en su fase preventiva, clínica y de rehabilitación, protección social, seguridad física, o ambas., así como acceder a beneficios y servicios públicos, recibir asistencia tecnológica, y participar de diversos programas, actividades y servicios.

