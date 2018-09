A doce meses de la entrada de María

Reinaldo Millán

Dos semanas después del roce del huracán Irma por el norte de la isla y los daños que causó en el sureste, entró el feroz huracán María con vientos de 150 millas por hora, pero en algunos lugares de la montaña aseguran que fueron de una velocidad superior.

Ríos se desbordaron, residencias fueron destruidas, comunidades resultaron bloqueadas, y docenas de vidas se perdieron. Los efectos posteriores fueron catastróficos, con vecindarios sin energía eléctrica por más de cuatro meses.

Por más de 30 horas cientos de comunidades quedaron incomunicadas, los servicios de telefonía celular se cortaron, los teléfonos fijos siguieron funcionando pero con intermitencia, las emisoras de radio dejaron de transmitir excepto unas pocas en San Juan, Ponce y San Germán, con equipo análogo ya que la transmisión celular colapsó.

Fueron horas de angustia, zozobra y alto peligro atisbadas por la intensa y constante lluvia y por la furia de los vientos que provocaron que techos volaran, cisternas fueran desprendidas y miles quedaran a la intemperie, mientras los que se refugiaron en escuelas temieron lo peor, quedarse en la calle.

Los alcaldes quedaron incomunicados con el gobierno estatal, que no pensó, incluso, en la distribución de teléfonos satelitales a los ayuntamientos hasta después de una semana del desastre.

María destruyó mucho, y enseñó mucho, especialmente a los ciudadanos y sus comunidades, cuando al ver el colapso del gobierno se tiraron a la calle a abrir camino, con machetes, cuchillos y hasta con sierras para cortar árboles que impedían el acceso de una calle a otra, y poder remover cables del tendido eléctrico que permanecían inertes al faltar la energía eléctrica.

Y ocurrió lo que iba a pasar cuando un desastre como ese destruye una población, vino la escasez de agua, comida y combustible. Incluso de dinero, ya que las máquinas automáticas no funcionaban, y los bancos y cooperativas estaban cerrados. Fue como quedarse con la luz apagada y el estómago vacío.

Luego llegó el presidente Trump, el 4 de octubre de 2017, a 15 días del paso de María, y ocurrió lo inesperado, se divulgó una cifra de muertos que para el mismo mandatario resultó chocante, al punto de que comparó los números con los de Katrina, donde más de 2,000 personas murieron en Luisiana, Misisipi y Alabama. Y lo llevaron a una urbanización de Guaynabo. Luego lanzó, como si fueran balones, papel toalla a un público que sonreía y tomaba “selfies”. La realidad que cada comunidad, cada vecindario, cada familia vivía, no se parecía en nada a lo que pocos veían por la televisión local.

Mientras tanto, los más de 5 millones de puertorriqueños que viven en los estados veían por televisión imágenes aéreas de la devastación. ¿Dónde estarán mis familiares? ¿Qué les habrá pasado? ¿Estarán vivos? Eran las peguntas que se hacían en Orlando, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Filadelfia, Newark, Búfalo, Syracuse, y otras ciudades con gran cantidad de puertorriqueños. Ahí están las portadas de los diarios de esas ciudades como testigos.

Un año ha pasado de todo eso, y todavía quedan grabadas en las mentes de cada ciudadano, las largas filas para comprar gasolina, adquirir alimentos y agua, así como pasa sacar dinero de los bancos y cooperativas, una vez estuvieron disponibles.

Y al año de ese suceso, surgen noticias sobre el ocultamiento de más de 20 mil paletas de agua, la desaparición de una docena de furgones con suministros y la negativa a seguir los planes de acción de emergencia redactados. Y surge también de los estudios de tres universidades, Pensilvania, Harvard y George Washington, que la cifra de muertos supera la de la versión oficial de 64 víctimas. La cifra establecida es de 2,975.

Antes, durante y después El Regional de Guayama se mantuvo alerta, incluso sin energía eléctrica se pudo sacar el periódico, y sin comunicación electrónica, se viajó semanalmente a la imprenta para poder distribuir el periódico. Y aquí estamos, de pie para seguir informando a nuestras comunidades.

Seguimos en pie de lucha de la mano de nuestras comunidades y nuestro comercio, apretando la mano de cada uno de nuestros lectores. Porque sentimos que somos el motor económico de nuestra región, y nuestras oportunidades las compartimos con nuestra gente.

En esta nueva etapa, la de la reconstrucción seguimos al servicio de nuestra gente. María golpeó las paredes de las estructuras, los cables del tendido eléctrico, pero nos abrió los ojos para una mejor planificación urbana, para un desarrollo eficiente de nuestro entorno rural, para la infraestructura adecuada de nuestras costas, y sobre todo para la convivencia pacífica, la participación democrática y la construcción inteligente para enfrentar las inclemencias del tiempo, reducir la corrupción y levantar cada pie cuadrado de nuestras calles, pero más que nada mantener vivos nuestros corazones.

